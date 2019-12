BUSINESS WIRE: MusashiAI gründet die weltweit erste Beschäftigungsagentur für Roboter

23.12.2019 - 14:22 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Zwei vollautonome KI-Roboter arbeiten künftig Seite an Seite mit Menschen in realen Fabriken

NAWE ILAN, Israel (BUSINESS WIRE) 23.12.2019

MusashiAI, ein Joint Venture von SixAI Ltd. aus Israel und Musashi Seimitsu aus Japan (ein Unternehmen der Honda Motor Corporation), hat seine vollautonomen Roboter auf den Markt gebracht, die direkt neben ihren menschlichen Kollegen in der Fabrikumgebung der Industrie 4.0 arbeiten können. Die Roboter übernehmen die häufig anstrengenden und repetitiven Arbeitstätigkeiten von Mensch an Industriearbeitsplätzen.

Sowohl der Gabelstapler als auch die KI-gesteuerten Roboter für Sichtprüfungen werden von Musashi Seimitsu, einem weltweit führenden Hersteller von Kfz-Getriebeteilen mit 35 Produktionsstätten weltweit, getestet.

Mit dem Joint Venture wird zudem ein einzigartiges Geschäftsmodell eingeführt, bei dem industrielle Arbeitgeber benötigte Arbeitskräfte über eine Roboterbeschäftigungsagentur beschaffen können, anstatt erhebliche Mittel in den Kauf von Robotern zu investieren.

Das Modell bietet Unternehmen die Möglichkeit, Arbeitskräfte in Form von Robotern stundenweise einzustellen oder die Vergütung auf Grundlage erledigter Aufgaben zu zahlen.

Diese Entwicklungen in Bezug auf den Einsatz von Robotern sind ein großer Sprung nach vorn:

Die Roboter arbeiten nicht automatisiert, sondern tatsächlich autonom - die ihnen gestellten Aufgaben können sie, ebenso wie Menschen, in der für sie optimalen Art und Weise ausführen.

Das neue kommerzielle Modell der Einstellung von Robotern per Stunde oder Aufgabe bedeutet, dass sie nun viel mehr Unternehmen oder Organisationen zur Verfügung stehen.

Ein erfahrener menschlicher Qualitätsprüfer benötigt für die Prüfung der gefertigten Teile auf Fehler rund 2 Sekunden pro Teil bei einer Genauigkeit von 97%. Bei besseren Robotern dauerte es traditionell mehr als 20 Sekunden pro Bauteil bei einer Genauigkeit von 70%. Die Effektivität der Roboter von MusashiAI ist mit 2 Sekunden und einer Genauigkeit von 98% mit der des Menschen vergleichbar.

Eine zentrale Rolle bei dieser Leistung spielt autodidaktisches maschinelles Lernen.

Ran Poliakine, Gründer und Chairman von SixAI, sagte:

„Unser Ziel ist es, Wege zur Einbindung intelligenter Roboter in reale Arbeitsplätze zu finden. Menschen und Unternehmen sollen in der Lage sein, repetitive, jedoch essentielle Arbeitstätigkeiten den Robotern zuzuweisen, während sich der Mensch auf die komplexeren und anspruchsvolleren Aufgaben konzentriert, bei denen er einen entscheidenden Vorteil gegenüber Maschinen hat.“

Hiroshi Otsuka, President und CEO, Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd., führte aus:

„Unsere neue Partnerschaft mit SixAI ermöglicht uns den Schritt in die Zukunft. Unsere Herausforderung ist die Veränderung der Welt durch die Verbindung aus KI-gesteuerter Technologie mit unserer japanischen Fertigungstechnologie. Die Nutzung der besten neuen KI-Technologie, zusammen mit unserer 80-jährigen Fertigungserfahrung, wird dies ermöglichen. Dies ist ein großer Schritt in Richtung Zukunft.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191223005279/de/

Christopher Flame, Account Manager, Yellow Jersey PR

E-Mail: Christopher@yellowjerseypr.com

Telefon: 07889 297 217