BUSINESS WIRE: MVM Partners LLP chiude MVM V

08.01.2020 - 19:41 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

BOSTON e LONDRA (BUSINESS WIRE) 08.01.2020

MVM Partners oggi ha annunciato la chiusura di un fondo sanitario del valore di 325 milioni di dollari USA, MVM V.

Dal 1997, MVM investe in aziende nel settore sanitario ad elevata crescita e questo ultimo fondo, MVM V, continuerà questa ampia competenza globale negli investimenti con investimenti in tecnologia medica, prodotti farmaceutici, biotecnologia, diagnostica, strumenti di biomedica, e salute digitale in imprese private e società quotate in Borsa. L'investimento tipico previsto in ogni società varia dai 20 ai 40 milioni di dollari USA, ma con capacità di investimenti più ampi.

Complessivamente, MVM ha incrementato i veicoli di investimento per un totale di oltre 1 miliardo di dollari USA, gestiti dalle sedi di Boston e Londra.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200108005771/it/

MVM Partners LLP

Dr Stephen Reeders

sr@mvm.com



Dr Eric Bednarski

eb@mvm.com

Mr Thomas Casdagli

tc@mvm.com