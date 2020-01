BUSINESS WIRE: Nel Hydrogen presenta un webinar sull’idrogeno verde a richiesta

01.01.2020 - 05:58 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

OSLO, Norvegia (BUSINESS WIRE) 01.01.2020

Nel Hydrogen, il produttore di elettrolizzatori più grande e con la più lunga esperienza al mondo, ha stretto una partnership con la rivista Chemical Engineering per produrre un webinar in tempo reale, Electrolysis Hydrogen Will Revolutionize Hydrogen Availability and Benefits (l’idrogeno prodotto con l’elettrolisi rivoluzionerà la disponibilità e i vantaggi dell’idrogeno), che spiega i vantaggi e le economie dell’uso dell’idrogeno verde per processi industriali e l’immagazzinamento di energia rinnovabile. Il webinar è stato presentato originariamente da David Wolff di Nel Hydrogen il 19 novembre sulla piattaforma per webinar in tempo reale di Chemical Engineering. Dato il successo riscosso dal webinar, Nel Hydrogen lo sta rendendo di dominio pubblico.

Chiunque sia interessato può seguire il webinar a richiesta qui:

http://ww2.protononsite.com/BW/CEODWC. “Il webinar in tempo reale ha generato un numero di registrazioni e una partecipazione record per Nel ed è stato uno dei webinar più apprezzati tra quelli ospitati da Chemical Engineering.

Jon André Løkke, Amministratore delegato, +47 907 44 949

Bjørn Simonsen, Vicepresidente Sviluppo mercato e Pubbliche relazioni, +47 971 79 821

www.nelhydrogen.com