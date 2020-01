BUSINESS WIRE: Networking-Reise nach Mailand für die besten Informatikstudenten Europas

22.01.2020 - 21:06 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Der italienische iOS-App-Entwickler Bending Spoons startet Wettbewerb zur Auswahl von 20 Studenten, die zu einer dreitägigen Veranstaltung über Technik und Programmierung eingeladen werden

MAILAND (BUSINESS WIRE) 22.01.2020

Bending Spoons, der größte europäische iOS-App-Entwickler und einer der zehn besten der Welt, hat einen Wettbewerb zur Auswahl der 20 besten Informatik- und Softwaretechnikstudenten in Europa gestartet. Die Gewinner werden zu einer dreitägigen Veranstaltung in Mailand vom 31. Juli bis zum 2. August eingeladen, deren Kosten vollständig übernommen werden.

Die zweite Auflage des Wettbewerbs First Ascent International steht allen europäischen Studenten offen, einschließlich russischen und türkischen. In den vergangenen Jahren sind Studierende aus 13 Ländern in Mailand zusammengekommen und haben Vorträge renommierter Professoren gehört.

Die Auswahl wurde am 15. Januar eröffnet. Bewerbungen werden bis zum 23. Februar angenommen.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden am 31. Juli zu einem Networking-Event in Mailand eingeladen, die ein interessantes Programm mit Workshops und Sightseeing bietet.

Bending Spoons, das kürzlich zum besten Arbeitsplatz Italiens vom Great Place to Work Institute ernannt wurde, will die Möglichkeiten aufzeigen, die Mailand im Technologiesektor anzubieten hat.

„Mailand ist eine großartige Stadt für den Technologiesektor“, so ein Sprecher des Unternehmens. „Sie wächst schnell und ebenso die Chancen. Zudem ist die internationale Gemeinschaft, die in der Stadt zu Hause ist, sehr dynamisch. Es ist ein großartiger Ort zum Leben.“

Nähere Informationen sind verfügbar unter https://international.firstascent.io/.

Bending Spoons.

Bending Spoons wurde 2013 in Kopenhagen gegründet. Das Unternehmen zählt zu den führenden iOS-App-Entwicklern der Welt und beschäftigt etwa 150 Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern, darunter Softwareingenieure, Datenwissenschaftler, Designer und Marketingspezialisten. Seit 2014 ist Mailand der Hauptsitz des Unternehmens. Das Unternehmen wurde 2019 zum besten Arbeitsort Italiens ernannt und erhielt weitere Auszeichnungen als bester Arbeitsplatz für Millennials und Frauen.

BendingSpoons.com

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200122005752/de/

Manuela Mesco

e-mail: m.mesco@alwayscommunication.it

mobil: +39 3427336015