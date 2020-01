BUSINESS WIRE: Neues League of Angels erscheint bald - das erste MMOARPG der Serie

07.01.2020 - 15:00 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Sieben Jahre nach dem Debüt von League of Angels bringt YOOZOO Games nun das neueste Kapitel der Serie heraus. League of Angels - Heaven’s Fury entführt den Spieler in eine Welt von unvergleichlicher Tiefe, erstklassiger Grafik und atemberaubenden Echtzeit-Schlachten.

Heaven's Fury versetzt dich in eine fantastische Welt, just als die Götter in Ungnade fallen und in die korrupten Fänge der Büchse von Pandora geraten. In der Rolle des Erwählten musst du die legendären Engel versammeln und den Himmel zurückerobern.

Auf dieser epischen Reise findest du eine riesige Funktionsvielfalt rund um völlig neue, innovative PvE- und PvP-Modi; ein göttliches Erlebnis für die Fans von League of Angels - mit Leben gefüllt wird all dies durch eine grandiose Grafik und bislang in dieser Serie einzigartige Detailtiefe.

Der traditionelle Storymodus birgt eine starke und abwechslungsreiche Handlung, bei der du an vorderster Front um den Himmel kämpfst. Du kannst zwischen drei legendären Helden wählen: dem mächtigen Krieger, dem rätselhaften Magier oder dem todbringenden Schützen; jede Figur hat ihre eigenen, einzigartigen Fähigkeiten und Spielstile. Egal, welchen Helden du bei deiner Mission wählst, du kannst deine Rüstung und Kraft mit Engeln, Reittieren, Geist und nützlicher Ausrüstung verschiedener Art verstärken. Denn wenn du die Dunkelheit besiegen und der Welt den Frieden zurückbringen willst, wirst du Hilfe brauchen.

In der Handlung bleibt das klassische Ambiente von League of Angels erhalten, während man gleichzeitig von einer ganz neuen Geschichte in den Bann gezogen wird, wie dieser Trailer zeigt:

https://youtu.be/kI2om-2cvpQ

Registriere dich bereits jetzt für League of Angels - Heaven's Fury und du kommst in den Genuss vieler Vorteile, wenn das Spiel erscheint. Informiere dich hier über die letzten Aktualisierungen auf Facebook.

Über YOOZOO Games

YOOZOO Games ist ein auf Entwicklung und Vertrieb von Videogames spezialisierter weltweit tätiger Entertainment-Anbieter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schanghai und Niederlassungen in London, Berlin, Hongkong, Singapur und anderen bedeutenden Städten. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat YOOZOO zahlreiche äußerst erfolgreiche Produkte auf den Markt gebracht, darunter Games of Thrones Winter is Coming, Legacy of Discord – Furious Wings und League of Angels, und ein starkes globales Vertriebsnetz aufgebaut.

Offizielle Website http://global.yoozoo.com/

Globales Game-Portal https://www.gtarcade.com/

LinkedIn linkedin.com/company/yoozoogames

Sean Young

Overseas PR Manager bei YOOZOO Games

SeanAY@yoozoo.com