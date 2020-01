BUSINESS WIRE: NEXUS / SWITSPOT schließt Vertriebspartnerschaft mit FIS

22.01.2020 - 15:19 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Beide Unternehmen arbeiten beim Personalmanagement in SAP und beim Vertrieb der Cloud-Lösung SAP SuccessFactors künftig eng zusammen.

NECKARSULM, Deutschland (BUSINESS WIRE) 22.01.2020

Als Spezialist für SAP Personalwirtschaft bietet NEXUS / SWITSPOT Einführung und Weiterentwicklung von SAP HCM-Lösungen, Betreuung im Application Management, Business Process Outsourcing und Hosting-Services. Für den Vertrieb der Cloud-Lösung SAP SuccessFactors hat das Unternehmen jetzt eine Partnerschaft mit dem SAP Gold Partner FIS aus Grafenrheinfeld abgeschlossen. Im Zuge derer werden beide Firmen künftig ihre Expertise im SAP-Personalmanagement sowie Verkaufs- und Beratungsaktivitäten für SuccessFactors bündeln.

Unternehmen erkennen die Vorteile der Digitalisierung im Personalwesen und führen moderne Personalmanagementsysteme ein. Mit NEXUS / SWITSPOT und FIS schießen sich zwei ausgewiesene Profis in diesem Umfeld zusammen. Der Tätigkeitsschwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter SAP-Optimierungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Der SAP Gold Partner verfügt über langjährige Expertise im Bereich SAP HCM und erste Erfahrungen aus Projekten zu SAP SuccessFactors. Der HR-Full-Service-Anbieter NEXUS / SWITSPOT aus Neckarsulm ist SAP Silver Partner im Bereich SAP HR / HCM-Service. Das Beratungshaus mit Mittelstandsfokus beschäftigt zahlreiche SAP-zertifizierte Berater*innen und Vertriebsexpert*innen für SAP SuccessFactors.

Im Rahmen der Vertriebspartnerschaft bündeln beide Unternehmen ihr Vertriebs- und Beratungs-Know-how, um die Digitale Transformation der HR-Prozesse ihrer Kunden voranzutreiben. Anwenderunternehmen werden dadurch optimal bei der Digitalisierung der HR-Prozesse unterstützt und profitieren von den langjährigen Erfahrungen und umfassenden Fachkenntnissen beider SAP-Partner im Personalmanagement. Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen gemeinsame Vertriebs- und Beratungsaktivitäten zu SAP SuccessFactors.

Über NEXUS / SWITSPOT

NEXUS / SWITSPOT ist der kompetente Partner für Ihr Personalmanagement in SAP, egal ob in der Cloud oder on-premises. Durch ihre Dienstleistungen und Produkte unterstützt NEXUS / SWITSPOT Ihre Personalabteilung dabei, die Herausforderungen der täglichen Personalarbeit zu meistern.

Dafür bietet das Unternehmen das gesamte Spektrum des modernen IT- Managements: Von der Einführung von SAP HCM-Systemen über deren Weiterentwicklung und eine professionelle Betreuung im Application Management bis hin zum Business Process Outsourcing und Hosting-Services. Zusätzlich zum Kerngeschäft entwickelt die NEXUS / SWITSPOT eigene SAP-Tools, die den SAP HCM-Standard sinnvoll ergänzen.

NEXUS / SWITSPOT ist ein Unternehmen der NEXUS AG, einem europaweit führenden Softwareanbieter. Mit über 1.300 Mitarbeitern versorgt die NEXUS AG Kunden mit IT-Anwendungen in 19 europäischen Ländern und im Nahen Osten.

