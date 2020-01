BUSINESS WIRE: Northleaf Capital Partners rileva una quota del 90% nella società belga Liquid Storage Terminal

08.01.2020 - 20:01 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

TORONTO e GHENT, Belgio (BUSINESS WIRE) 08.01.2020

Northleaf Capital Partners (Northleaf) è lieta di annunciare che i fondi gestiti da Northleaf sono stati utilizzati per rilevare una quota del 90% in Douglas Terminals da Hartree Partners (UK) Limited (Hartree) e Ghent Transport & Storage NV (GTS).

Douglas Terminals è un terminal di stoccaggio di liquidi sfusi di 557.000 metri cubi di capacità situato nel Porto di Ghent, in Belgio. La struttura consiste in 17 contenitori di alta qualità impiegati per lo stoccaggio di combustibile per jet, gasolio, diesel e biodiesel. Hartree e GTS hanno avviato le operazioni commerciali presso il terminal nel 2017. GTS tratterrà una quota del 10% e continuerà a gestire il terminal come previsto da un accordo di servizi di gestione.

