BUSINESS WIRE: Pacific Drilling annuncia il giudizio emesso in relazione al procedimento arbitrale

LUSSEMBURGO (BUSINESS WIRE) 15.01.2020

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (la “Società”) ha annunciato oggi che è stato emesso un giudizio in relazione al procedimento arbitrale annunciato in precedenza tra le consociate della Società, Pacific Drilling VIII Limited (“PDVIII”), Pacific Drilling Services, Inc. (“PDSI”) e Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (“SHI”) avente ad oggetto il contratto per la costruzione e la vendita della Pacific Zonda. Un tribunale arbitrale di Londra, Inghilterra (il “Tribunale”) ha concesso a SHI approssimativamente 320 milioni di dollari in relazione alle querele da essa sporte contro PDVIII e PDSI.

Contatto per gli investitori:

James Harris

Pacific Drilling S.A.

+713 334 6662

Investor@pacificdrilling.com

Contatto per i media:

Amy L. Roddy

Pacific Drilling S.A.

+713 334 6662

Media@pacificdrilling.com