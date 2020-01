BUSINESS WIRE: PMC Group bringt Übernahme des Geschäftsbereichs Organotin-Spezialprodukte von Lanxess zum Abschluss

03.01.2020 - 03:50 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MOUNT LAUREL, New Jersey (BUSINESS WIRE) 03.01.2020

Die PMC Group N.A., Inc. („PMC“) und die Lanxess Organometallics GmbH („Lanxess“) geben bekannt, dass PMC die Organotin-Spezialproduktlinie (der „Geschäftsbereich“) von Lanxess übernommen hat. Die bereits am 13. November 2019 angekündigte Transaktion wurde mit Wirkung vom 30. Dezember 2019 zum Abschluss gebracht. Der Geschäftsbereich umfasst die weltweit vertriebenen Organotinkatalysatoren, Organotin-Spezial- und -Zwischenprodukte von Lanxess.

ÜBER PMC

Die PMC Group ist ein in den USA ansässiger wachstumsorientierter, diversifizierter, weltweit tätiger Hersteller von Chemikalien und Pharmazeutika. Die innovativen Lösungen des Unternehmens richten sich an den täglichen Bedarf zahlreicher Endmärkte, darunter die Kunststoff-, Konsumgüter-, Elektronik-, Farben-, Verpackungs-, Bergbau-, Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Automobil- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen gründet auf einem nachhaltigen Wachstumskonzept durch Innovation und soziales Engagement. PMC betreibt eine globale Fertigungs-, Innovations- und Marketingplattform mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über PMC und seine weltweiten Aktivitäten finden Sie unter www.pmc-group.com.

ÜBER LANXESS

LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen.

Sheila Piccone, 856-533-1881

spiccone@pmc-group.com