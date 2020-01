BUSINESS WIRE: Primi collegamenti di backhaul a 2Gbps per Ooredoo Algeria grazie a SIAE MICROELETTRONICA

21.01.2020 - 09:00 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

MILANO (BUSINESS WIRE) 21.01.2020

Ooredoo, importante fornitore di servizi di comunicazioni mobili, ha scelto SIAE MICROELETTRONICA, fornitore tecnologico leader nel campo delle microonde e delle onde radio millimetriche per il backhaul mobile, per migliorare la propria rete e supportare l'incremento di traffico in Algeria.

Per soddisfare i sempre maggiori requisiti di trasporto che caratterizzano le nuove tecnologie di accesso, e per rispondere alla crescente domanda di dati nella regione, Ooredoo Algeria sta modernizzando la propria infrastruttura aumentando la capacità in tutta la rete. A questo scopo Ooredoo implementa la connessione multibanda di SIAE MICROELETTRONICA, ottenendo capacità analoghe a quelle della fibra ottica, dell'ordine di diversi gigabit. Una connessione multibanda accoppia una banda a 80GHz con una banda di frequenza standard, aumentando così capacità e portata per una determinata connessione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200121005009/it/

Media:

Fabio Gavioli – head of marketing & communication

marketing@siaemic.com