BUSINESS WIRE: Rahi Systems lancia una strategia per il cloud guidata dal nuovo direttore informatico Matt Robinson

08.01.2020 - 19:30 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

Attività, servizi professionali e servizi gestiti basati sul cloud integreranno le competenze leader del settore di Rahi in materia di infrastrutture per centri dati.

FREMONT, California (BUSINESS WIRE) 08.01.2020

Rahi Systems ha annunciato oggi il lancio della propria strategia per il cloud e l’aggiunta di Matt Robinson quale direttore tecnologico per la divisione cloud e infrastruttura. Robinson sovrintenderà allo sviluppo dei servizi cloud di Rahi, che attingeranno alla capacità comprovata di Rahi di offerta di infrastrutture per centri dati efficienti ed economicamente vantaggiose.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20200108005762/it/

Sebbene oggigiorno tutte le aziende usino servizi basati sul cloud, solo un numero esiguo delle medesime fa affidamento esclusivamente sul cloud. Numerose organizzazioni hanno bisogno d’aiuto per sviluppare un approccio olistico per ambienti cloud e in loco.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200108005762/it/

Alison Lolis

Vicepresidente, Marketing

+1 510.651.2205

alison@rahisystems.com