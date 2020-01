BUSINESS WIRE: RTL AdConnect e TVSquared si alleano per portare 'prove delle performance' a ciclo continuo nelle campagne TV delle emittenti europee

09.01.2020 - 13:35 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

I pubblicitari di tutto il mondo, tra cui i brand nativi digitali statunitensi, sfruttano il partenariato come trampolino di lancio sul mercato europeo

EDIMBURGO, Scozia, NEW YORK e LUSSEMBURGO (BUSINESS WIRE) 09.01.2020

TVSquared, leader mondiale dell'attribuzione in TV, e RTL AdConnect, società internazionale specializzata nella vendita di spazi pubblicitari per l'offerta "total video", parte del Gruppo RTL – leader nelle trasmissioni, nei contenuti e nel digitale – si sono alleate per fornire agli inserzionisti mondiali di RTL AdConnect delle prove delle performance (POP) a ciclo continuo, relative a oltre 150 canali TV e piattaforme BVOD (broadcaster VOD) di tutta Europa. Per la prima volta un proprietario di media lancia a livello europeo un'iniziativa di attribuzione in TV mirata agli inserzionisti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200109005428/it/

Media:

Megan Garnett Coyle

TVSquared

+1 347 603 5096

megan@tvsquared.com

Carine Jean-Jean

RTL AdConnect

+33 6 30 51 58 73

cjeanjean@rtladconnect.com