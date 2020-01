BUSINESS WIRE: Sabio Group acquisisce Team vision ed espande la propria capacità di customer experience in Europa

13.01.2020 - 17:15 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Sabio Group annuncia di aver rilevato Team vision, fornitore specializzato in soluzioni di contact center e CX. L'acquisizione ha il duplice effetto di supportare l'obiettivo di Sabio, che punta a diventare un attore dominante nel mercato dell'esperienza cliente in Europa, e di consentire all'azienda di raggiungere dimensioni critiche in Spagna, paese in cui l'organizzazione ampliata detiene ora una quota di mercato del 24%.

Creato nel 2003 e con sede a Madrid, Team vision è un affermato partner Genesys che offre una linea completa di soluzioni e servizi di customer experience a molti dei brand iberici più importanti, come Telefónica, Securitas, Axa, Sanitas, El Corte Ingles, Abanca e Linea Directa.

