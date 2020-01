BUSINESS WIRE: Sabio Group baut durch Übernahme von Team vision das Potenzial für Kundenerfahrungen in Europa aus

13.01.2020 - 15:08 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Sabio Group hat die Übernahme von Team vision, einem Fachanbieter von Lösungen für Kontaktzentren und CX, bekannt gegeben. Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt von Sabio mit dem Ziel, ein dominanter Akteur auf dem europäischen Markt für Kundenerlebnisse zu werden. In Spanien erreicht das Unternehmen durch die Erweiterung seiner Organisation einen kritischen Marktanteil von 24 %.

Das 2003 gegründete Unternehmen Team vision mit Sitz in Madrid ist ein etablierter Genesys Partner und bietet zahlreichen führenden Marken wie etwa Telefonica, Securitas, Axa, Sanitas, El Corte Ingles, Abanca und Linea Directa ein umfassendes Spektrum an CX-Lösungen und -Diensten.

Jonathan Gale, CEO der Sabio Group, erklärte: „Ich freue mich, die namhaften Kunden und das hervorragende Team kompetenter Kollegen von Team vision in der Sabio Group begrüßen zu dürfen. Durch die Integration von Team vision in unser bestehendes Geschäft in Spanien haben wir einen unabhängigen, marktführenden CX-Anbieter mit kritischer Masse im Bereich der Enterprise- und CCaaS-Technologien etabliert.“

„Dies ist ein entscheidender Schritt für die Sabio Group in Richtung unseres ständigen Ziels, unsere eigene Technologie mit der unserer Partner zu kombinieren, um unseren Kunden KI-gestützte, kanalunabhängige Selbstbedienungs-Kundendienstlösungen zu bieten“, fuhr er fort.

„Aufgrund unseres beeindruckenden Kundenportfolios, unserer wertvollen Mitarbeiter und unserer Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung von Genesys-basierten Kundendienstlösungen ist Team vision eine wertvolle Ergänzung der Sabio Group“, ergänzte Gabriel Rodriguez, Deputy Managing Director von Team vision. „Wir freuen uns darauf, unsere Erfolgsgeschichte als Teil des Sabio-Teams fortzuschreiben.“

Mit der Absicherung durch Horizon Capital setzt die Übernahme den Wachstumsplan der Sabio Group fort und erweitert das Lösungsportfolio sowie die geografische Abdeckung des Unternehmens. Bis heute beinhaltet der Wachstumsplan die Akquisition des SaaS-Lösungsanbieters Rapport im März 2017, von DatapointEurope – einem der führenden europäischen Technologieanbietern für Kontaktzentren – im Juli 2017, der Benchmarking-Experten für Kundenanalysen und Kontaktzentren Bright UK im März 2018, von flexAnswer Solutions, dem führenden Anbieter innovativerVirtual Assistant-Lösungen mit Sitz in Singapur im Dezember 2018, und dem spanischen Anbieter von WFO und Sprachanalysen Callware im Januar 2019.

Über die Sabio Group:

Die Sabio Group bietet Lösungen und Services, um digitale und menschliche Interaktionen nahtlos zu integrieren und hervorragende Kundenerfahrungen zu schaffen. Mit seiner eigenen Technologie und den Lösungen weltweit führender Unternehmen wie Avaya, Genesys, Nuance und Verint hilft die Sabio Group Unternehmen, die Erfahrungen ihrer Kunden durch bessere Entscheidungsfindung in ihren vielfältigen Kontaktkanälen zu optimieren.

