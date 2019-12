BUSINESS WIRE: Safe City-Lösung von Dahua senkt Kriminalitätsrate in Brienon-sur-Armançon

27.12.2019 - 02:59 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Brienon-sur-Armançon liegt im Norden Zentralfrankreichs und hat rund 3.300 Einwohner. Die Stadt profitiert von einem gut ausgebauten Straßennetz und leidet unter einer Zunahme von Straftaten. Um die öffentliche Sicherheit in der Stadt zu verbessern, entschied sich die lokale Verwaltung für die Safe City-Lösung von Dahua.

Herausforderungen

Es bestanden zwei drängende Probleme, die es zu lösen galt. Erstens fehlte es der Stadt an Polizeikräften: Ein einziger Polizist sollte die Sicherheit von 3.300 Einwohner garantieren. Zweitens war Brienon-sur-Armançon nicht mit den erforderlichen Kabeln für moderne Überwachungssysteme ausgestattet.

Lösung

Dahua Technology (SZSE: 002236) stellte eine maßgeschneiderte Lösung mit verschiedenen richtungweisenden Geräten bereit, darunter eine PTZ-Kamera, Panoramakamera, Wärmebildkamera und eine ANPR-Kamera. Diese Komponenten werden drahtlos über ein Gerät verbunden, das über eine PTZ-Kamera und eine Antenne verfügt und alle gesammelten Informationen an den höchstgelegenen Punkt der Innenstadt überträgt. Diese Daten werden dann an die Leitstelle übermittelt und erleichtern der Polizei die Überwachung rund um die Uhr.

Ausgewählte Bereiche werden von gewöhnlichen Kameras überwacht. Sobald Personen oder Fahrzeuge vom Betreiber festgelegte Aktionen auslösen (ähnlich wie ein Stolperdraht beim Eindringen), zoomt die PTZ-Kamera automatisch heran und beginnt mit der Verfolgung. Dank der Dahua Starlight-Technologie kann die PTZ-Kamera auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen Farbinformationen erfassen. Die ANPR-Kamera verfügt über einen Algorithmus zur Erkennung von Kfz-Kennzeichen, der das Kennzeichen eines fahrenden Fahrzeugs bei niedriger Geschwindigkeit erkennt und dessen Status auf Hauptstraßen aufzeichnet. Die Wärmebildkamera überwacht die Grillplätze im Park und kann Brände auch aus großer Entfernung erkennen.

Vorteile

Die Polizei von Brienon-sur-Armançon kann mit der Dahua Safe City-Lösung nun vom Kontrollraum aus eine effiziente Überwachung großer Bereiche der Stadt sicherstellen und frühzeitig auf Straftaten reagieren. Die aufgezeichneten Videos dienen zudem als Beweismittel und helfen der Polizei, Straftaten mit deutlich weniger Aufwand aufzuklären. Bereits in der ersten Woche des Testbetriebs dieses intelligenten Systems hat die Polizei bereits einen Fall von Friedhofsdiebstahl mit Beweismitteln gelöst, die von der PTZ-Kamera von Dahua aufgezeichnet wurden.

„Nach einem Besuch in der Dahua-Zentrale in Hangzhou vor einem Jahr haben wir uns entschieden, Brienon mit einem Videoüberwachungssystem auszustatten. Der Auftrag zur Installation dieses Systems hat das tägliche Leben unserer Bewohner verbessert“, so Jean-Claude M. CARRA, Bürgermeister von Brienon-sur-Armançon.

