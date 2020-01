BUSINESS WIRE: Sanjit Bardhan sarà responsabile delle vendite internazionali di Salient Systems nelle regioni Medio Oriente, Africa e India

09.01.2020 - 22:38 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

AUSTIN, Texas (BUSINESS WIRE) 09.01.2020

Salient Systems Corporation, leader quanto a soluzioni aziendali per la gestione della videosorveglianza, è lieta di annunciare che Sanjit Bardhan è stato nominato Direttore per le regioni Medio Oriente, Africa e India. Il sig. Bardhan lavorerà alle dirette dipendenze di Ethan Maxon, Vicepresidente della divisione Vendite internazionali presso Salient Systems.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20200109005847/it/

Il Signor Sanjit Bardhan è un dirigente affermato e altamente motivato con competenze comprovate nel campo delle vendite globali ed esperienza consolidata nello sviluppo e nella trasformazione di aziende grazie a solide relazioni con i clienti, incentivazione del personale, collaborazione e spirito d’iniziativa.

Inoltre, la carriera del sig. Bardhan comprende numerosi anni punteggiati di successi come Vicepresidente delle vendite internazionali per conto di Arecont Vision Costar e come membro dei vertici aziendali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200109005847/it/

Mary Wilbur

mary.wilbur@salientsys.com