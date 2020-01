BUSINESS WIRE: Schede di memoria SD e microSD - la scelta preferenziale quanto a schede di memoria a livello mondiale - 20 anni di innovazione

21.01.2020 - 18:44 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

La SD Association è stata istituita nel gennaio del 2000 per guidare il settore

SAN RAMON, California (BUSINESS WIRE) 21.01.2020

La SD Association (SDA) sta festeggiando il 20o anniversario dalla sua fondazione di 20 anni prima, con la missione di ripensare le schede di memoria e rendere la vita più semplice per consumatori e aziende ovunque. Nel corso degli anni, le schede di memoria SD hanno subito un’evoluzione, se ne sono ampliate le capacità e si sono affermate quale la scheda preferita in assoluto. Oggi queste schede svolgono un ruolo critico in un’ampia gamma di dispositivi e applicazioni, inimmaginabili 20 anni fa.

La fidata linea di schede di memoria SD dota i consumatori e gli utenti della facoltà di scelta, accresce l'utilità, il valore e la vita utile di numerosi articoli di elettronica per i consumatori offrendo una portabilità, aggiornabilità e interoperabilità ineguagliate.

