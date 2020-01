BUSINESS WIRE: Secure Channels, società nel settore della protezione dei dati, sceglie Thales per fornire una piattaforma di concessione di licenze software e gestione delle chiavi di cifratura in ambito di sicurezza IoT

22.01.2020 - 08:00 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

La piattaforma di gestione delle chiavi di cifratura offerta da Thales metterà a disposizione di Secure Channels una tecnologia di sicurezza informatica a prova di computer quantistici.

Sentinel EMS, la piattaforma di concessione di licenze software sviluppata da Thales, mira a garantire una protezione affidabile a tutti i dispositivi IoT dei clienti di Secure Channels, particolarmente per quanto riguarda la trasmissione di dati sensibili.

Tale piattaforma di concessione di licenze offrirà anche ai clienti un accesso più agevole al crittosistema XOTIC di Secure Channels.

PARIGI – LA DEFENSE (BUSINESS WIRE) 22.01.2020

Thales ha annunciato che le proprie piattaforme di concessione di licenze software e di gestione delle chiavi di cifratura sono state scelte da Secure Channels per proteggere le chiavi di cifratura per i suoi dispositivi abilitati per l’IoT con una tecnologia a prova di computer quantistici.

