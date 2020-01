BUSINESS WIRE: Sharp al CES 2020: realizzare un ecosistema 8K+5G

06.01.2020 - 10:26 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

In esposizione un sistema informatico per l’editing di video 8K e collaborazioni interdisciplinari

LAS VEGAS e OSAKA, Giappone (BUSINESS WIRE) 06.01.2020

Sharp Corporation (TOKYO:6753) tornerà al CES 2020 dove esporrà le ultimissime novità del suo ecosistema di prodotti e servizi in evoluzione che sfruttano i benefici derivabili dalla tecnologia wireless avanzata per il 5G e i video ad ultra alta definizione 8K.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005415/it/

L’ecosistema 8K+5G di Sharp comprende soluzioni end-to-end per la registrazione, l’editing, l’archiviazione e la trasmissione di contenuti 8K, con benefici potenziali non solo per i settori dell’intrattenimento e della telediffusione, ma anche per altri settori eterogenei come industria, sicurezza, sanità, istruzione, automobili, uffici intelligenti e case intelligenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005415/it/

Sharp Corporation

Team addetto alle relazioni pubbliche e alla promozione del marchio

pr-brand@sharp.co.jp