BUSINESS WIRE: Slice e SOMPO lanciano il primo prodotto assicurativo on demand in Asia sulla piattaforma ICS

Il nuovo prodotto 'a consumo' dedicato ai viaggi riunisce avanzati servizi finanziari e di pagamento con le piattaforme assicurative, per la società thailandese che non utilizza contanti.

NEW YORK (BUSINESS WIRE) 16.01.2020

Slice Labs Inc. (Slice), la prima piattaforma assicurativa on demand, e Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd. (SOMPO), parte del gruppo assicurativo internazionale Sompo Holdings, hanno rilasciato in Thailandia una versione migliorata di TravelJoy, il prodotto assicurativo dedicato al mondo dei viaggi, attraverso la distribuzione sui social dalla piattaforma LIFF 'LINE', portando così i servizi assicurativi on demand per i viaggiatori a 44 milioni di utenti di LINE nel paese asiatico.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20200116005579/it/

"La collaborazione tra SOMPO e Slice e i rapporti con LINE fondono un impegno comune per l'offerta di servizi digitali più comodi e semplici da usare, maggiormente adatti alla società thailandese sempre più cashless", ha commentato Patrick Chin, responsabile dell'area digitale e branding di SOMPO per l'Asia-Pacifico.

Per SOMPO:

Candida Lee

Responsabile branding e CX per l'Asia-Pacifico

Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd.

media@sompo-asia.com

Per Slice:

Emily Kosick

Slice Labs Inc.

pr@slice.is

212-380-1849