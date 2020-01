BUSINESS WIRE: Takeda im fünften Jahr in Folge unter den 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt

21.01.2020 - 11:44 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Dritter Platz unter Pharmaunternehmen in Bezug auf nachhaltige Unternehmensführung

Anerkennung für ökologische Nachhaltigkeit, faire Preisstrategien in Niedrig- und Mittellohnländern und Repräsentation von Frauen in Führungspositionen

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK), („Takeda“) ist stolz, von Corporate Knights zum fünften Mal in Folge im „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World“ Index (Global 100) aufgenommen worden zu sein. Corporate Knights bewertet mehr als 7.300 Unternehmen anhand von 21 Erfolgskennzahlen. Die Kennzahlen werden zur Bestimmung der besten 1 % der nachhaltigsten Unternehmen der Welt herangezogen, die beim jährlich stattfindenden Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos gekürt werden.

„Die Schaffung von nachhaltigen Werten ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensführung bei Takeda, und es erfüllt uns mit Stolz, in Bezug auf Nachhaltigkeit als eines der führenden Unternehmen weltweit zu gelten“, so Christophe Weber, Präsident und CEO. „Diese Anerkennung von Corporate Knights ist ein Zeugnis des soliden Fundaments, das Takeda gelegt hat, und des Fortschritts, den wir bereits erzielt haben. Wir bekennen uns nach wie vor zu unserem Grundsatz, eine bessere Gesundheit und rosigere Zukunft für alle zu schaffen.“

Corporate Knights hob Takedas Leistung in den folgenden Bereichen hervor:

Wesentliche Verbesserung der Produktivitätswerte gegenüber dem Vorjahr in den Bereichen Energie, Wasser und Treibhausgase.

Bestnoten gab es für „sauberen Umsatz“, womit Einnahmen gemessen werden, die durch den Zugang zu Arzneimitteln für Krankheiten mit oberster Priorität in Niedrig- und Mittellohnländern durch faire Preisstrategien erwirtschaftet werden.

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist dreimal höher als der Durchschnitt.

Zusätzlich zum Global 100 Index wird Takeda durch zahlreiche ESG-Investmentbewertungen (environmental, social and governance – Umwelt, Gesellschaftsverantwortung und Unternehmensführung) anerkannt. Als langjähriges Mitglied von United Nations Global Compact orientieren sich Takedas Nachhaltigkeitsbemühungen an internationalen Zielsetzungen wie den Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs).

Name des

Index oder des Ratings Unternehmen/

Organisation Land Aufnahme in der

Vergangenheit Dow Jones Sustainability World Index Dow Jones USA 1. Jahr Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index Dow Jones USA 10. Jahr FTSE4Good Developed Index FTSE Russell Vereinigtes Königreich 15. Jahr in Folge MSCI ESG Leaders Index MSCI USA 10. Jahr in Folge Ethibel EXCELLENCE Investment Register Forum Ethibel BEL Seit Juli 2017 Prime Status ISS-Oekom DEU 2. Jahr in Folge Industry Mover Sustainability Yearbook Award 2019 RobecoSAM CHE Seit Februar 2019

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502 / NYSE: TAK) ist ein weltweit agierender, wertebasierter, führender Konzern mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im biopharmazeutischen Bereich mit Hauptsitz in Japan. Das Unternehmen sieht seinen Auftrag darin, Patienten eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft zu ermöglichen, indem es aus wissenschaftlicher Forschung höchst innovative Medikamente gewinnt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene Krankheiten, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungsbudgets in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung höchst innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten synergiebetonten Forschungs- und Entwicklungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten beruhenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

Über den jährlichen Sustainable Value Report von Takeda

Der jährliche Sustainable Value Report von Takeda zeigt, wie das Unternehmen die weltweit größten Herausforderungen an die nachhaltige Entwicklung langfristig angeht. Die enthaltenen Daten sind in erster Linie nicht finanziell und konzentrieren sich auf die vielfältigen CSR/ESG-Verpflichtungen von Takeda (in Bezug auf Nachhaltigkeit) sowie darauf, wie die CSR/ESG-Prioritäten untrennbar mit dem Erbe des Unternehmens verbunden sind. Takeda nutzt Benchmarks wie den internationalen integrierten Berichtsrahmen des International Integrated Reporting Council (IIRC), die fortgeschrittenen Bewertungskriterien des Global Compact der Vereinten Nationen und die Standards der Global Reporting Initiative (GRI), um einen umfassenden Bericht zu erstellen, der hohe Transparenz- und Offenlegungsstandards enthält und sich an ein breites Spektrum von Interessengruppen richtet.

