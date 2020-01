BUSINESS WIRE: Takeda inclusa nell’Indice Global 100 delle aziende più sostenibili per il quinto anno consecutivo

21.01.2020 - 11:40 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Classificata 3a tra le aziende farmaceutiche per la sua leadership nell’ambito della sostenibilità

Premiata per la sostenibilità ambientale, le strategie di prezzo eque nei Paesi a reddito medio-basso e per la presenza femminile a livello di alta dirigenza

OSAKA, Giappone (BUSINESS WIRE) 21.01.2020

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) è orgogliosa di essere stata inclusa per il quinto anno consecutivo nell’Indice Global 100 delle società più sostenibili al mondo (Global 100) di Corporate Knights. Corporate Knights valuta oltre 7.300 società sulla base di 21 indicatori chiave di prestazione. Questi indicatori vengono utilizzati per individuare l’1% delle società più sostenibili al mondo, i cui nomi sono resi pubblici ogni anno al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera.

“Creare valore sostenibile è una parte fondamentale del modo in cui svolgiamo la nostra attività in Takeda e siamo orgogliosi di essere riconosciuti quali leader globali in termini di sostenibilità”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Christophe Weber.

