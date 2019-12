BUSINESS WIRE: Technologie-Vermieter Jamestown hisst Flagge in Rotterdam mit einem der größten gemischt genutzten Gebäude in den Niederlanden

20.12.2019 - 17:37 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

AMSTERDAM (BUSINESS WIRE) 20.12.2019

Die US-Immobilieninvestment- und Verwaltungsgesellschaft Jamestown, die vor allem durch Projekte wie den Chelsea Market in New York bekannt ist, gab heute mit der Übernahme des historischen Rotterdamer Groot Handelsgebouw ihre erste große Akquisition in Europa bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191220005433/de/

Das 122.000 Quadratmeter große historische Gebäude, das im Herzen Rotterdams neben dem Hauptbahnhof und 20 Minuten vom Flughafen Schiphol entfernt liegt, ist ein Symbol für den Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Gebäude wird nun zu einem Symbol der Innovationswirtschaft werden. Das 1953 zur Deckung des akuten Bedarfs an Büroflächen errichtete Groot Handelsgebouw hat sich zu einem der größten Gebäude mit gemischter Nutzung in den Niederlanden entwickelt, in dem derezit über 450 Unternehmen untergebracht sind. Jamestown erwarb das Gebäude von einem Investmentfonds, der von Immobilien-Investor HighBrook Investors verwaltet wird, für einen Kaufpreis von 289 Mio. €. HighBrook hatte das Objekt bereits im Juli 2018 für rund 169 Millionen Euro im Rahmen einer außerbörslichen Public-to-Private-Transaktion unter Beteiligung des bis dahin börsennotierten niederländischen Betreiberunternehmens (EuroNext: GROHA) erworben.

"Das Groot Handelsgebouw ist das Herzstück der Wachstums- und Erneuerungsgeschichte Rotterdams; wir hoffen, dieses Erbe mit einem neuen Kapitel fortzusetzen, indem wir eine Drehscheibe für die neue Innovationswirtschaft schaffen“, sagte Michael Phillips, President von Jamestown.

Jamestown ist ein auf Design fokussiertes Immobilienunternehmen, dessen Mission es ist, ikonische Immobilienobjekte in Innovationszentren und Gemeindezentren zu verwandeln. Zu den Einzelhandels-, Gemeinde- und Mischnutzungsprojekten des Unternehmens gehören Chelsea Market and Industry City in New York, Ghirardelli Square in San Francisco, Ponce City Market in Atlanta und The Innovation and Design Building in Boston. Das Groot Handelsgebouw passt in dieses vielfältige Portfolio von adaptiven Wiederverwendungsprojekten und ist die erste Transaktion, die vom neuen europäischen Team des Unternehmens geleitet wird. Die niederländische Vermögensverwaltungsgruppe von Jamestown hat ihren Sitz in Amsterdam in der historischen Fahrradfabrik „A Factorij“, mit der Jamestown 2018 eine Partnerschaft eingegangen ist.

HighBrook wurde bei der Transaktion von Jones Day und Loyens & Loeff sowie ihrem Asset Manager Equity Estate beraten. Jamestown wurde von Greenberg Traurig beraten.

Über Jamestown

Jamestown, LP wurde 1983 als Investment- und Verwaltungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf ertragsstarke Immobilien in den USA gegründet. Jamestown und seine Tochterunternehmen beschäftigen weltweit ca. 450 Mitarbeiter mit Sitzen in Atlanta, Georgia und Köln. Das Unternehmen unterhält Büros in Amsterdam, Bogotá, Boston, Los Angeles, New York und San Francisco.

Seit seiner Gründung hat Jamestown Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 35 Milliarden Dollar durchgeführt. Zum 30. September 2019 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von 11,5 Milliarden US-Dollar. Kapitalquellen mit einem langfristigen Anlagehorizont sind institutionelle Anleger, Privatanleger und Sonderkonten.

Neben den traditionellen Funktionen einer Immobilienverwaltungsgesellschaft verfügt Jamestown über internes Fachwissen, das in allen Bereichen des Immobiliengeschäfts einen Mehrwert schafft. Mit seinen internen Fähigkeiten in den Bereichen Entwicklung & Konstruktion, Architektur & Design, Nachhaltigkeit, Einzelhandelsvermietung, Kreativität & Marketing sowie Lebensmittel- & Getränkekuratierung maximiert Jamestown den Wert während der gesamten Haltezeit einer Immobilie. Weitere informationen finden Sie auf www.jamestownlp.com.

Über HighBrook Investors

HighBrook Investors ist ein Private-Equity-Immobilienmanager, der sich auf die Beschaffung und Identifizierung einzigartiger Möglichkeiten für Wertanlagen über Marktzyklen hinweg spezialisiert hat. Wir nutzen unsere kollektive Erfahrung bei Investitionen in privaten, öffentlichen, nationalen und entwickelten internationalen Märkten, um situative Chancen über verschiedene Immobilientypen hinweg in optimalen Phasen des Anlagezyklus zu identifizieren. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und operiert über seine Hauptniederlassungen in New York und London.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191220005433/de/

Abigail Levene/Barbara Kruseman, Stampa

+31-20-404-2630

jamestown@stampacommunications.com