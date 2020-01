BUSINESS WIRE: Terranet presenterà al CES la prima alternativa affidabile alla tecnologia Lidar

04.01.2020 - 17:23 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LUND, Svezia (BUSINESS WIRE) 04.01.2020

Al salone International CES 2020, la prossima settimana Terranet effettuerà la dimostrazione di VoxelFlow, una tecnologia che rileva in 3D il movimento, in grado di individuare e classificare oggetti in modo molto più preciso e assai più veloce di Lidar. La tempistica della demo a cura di Terranet è perfetta, se si considera che Elon Musk, CEO di Tesla, lo scorso aprile ha scioccato la stampa affermando che: "Lidar è una perdita di tempo, e chiunque si affidi a questa tecnologia è condannato a fallire. A fallire!". Con un'iniziativa coraggiosa, la svedese Terranet punta a supportare le affermazioni di Musk, secondo cui Lidar è soltanto una pericolosa scorciatoia verso il riconoscimento delle immagini, una dipendenza ad alto rischio se continuerà a essere utilizzata dai tanto auspicati veicoli a guida totalmente autonoma del futuro.

