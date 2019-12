BUSINESS WIRE: Trailer Wizards wird Mitglied der TIP-Gruppe

30.12.2019 - 16:15 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Transaktion stärkt Position auf dem kanadischen Markt

AMSTERDAM (BUSINESS WIRE) 30.12.2019

TIP Trailer Services, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital und führender Dienstleister für Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern in Europa und Kanada, meldet heute den Abschluss der Übernahme von Trailer Wizards, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Vermietung und Leasing von Aufliegern in Kanada. Am 4. September 2019 war der Abschluss einer entsprechenden Übernahmevereinbarung bekanntgegeben worden.

Nach der Übernahme wird Trailer Wizards von TIP in das bestehende kanadische Unternehmen Train Trailer Rentals integriert. Damit ist TIP für langfristiges Wachstum gut aufgestellt und stärkt seine Position auf dem kanadischen Markt. Die Übernahme diversifiziert die geografische Präsenz in Kanada durch die Ausweitung des operativen Geschäfts auf neue Provinzen als auch das Servicesegment mit spezialisierteren Aufliegern.

„Nach der jüngsten Akquisition von PEMA in Europa ist die Übernahme von Trailer Wizards ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumspfad von TIP“, so Bob Fast, President und CEO von TIP Trailer Services. „Durch die Zusammenlegung der Teams von Trailer Wizards und Train Trailer Rentals können wir die besten Lösungen für flexible kommerzielle Aufliegerflotten anbieten und Wachstumsmöglichkeiten für die vereinten Unternehmen verfolgen. Wir möchten investieren, um unsere langjährigen Kundenbeziehungen mit erstklassigen Transport-, Logistik- und Einzelhandelskunden in Kanada auszubauen.“

Der kanadische Geschäftsbereich von TIP wird über eine kombinierte Flotte von über 33.000 Aufliegern, Kühlaufliegern, Anhängerrahmen sowie Pritschen- oder Tiefladerkonfigurationen verfügen. Das kombinierte Unternehmen wird über 500 Mitarbeiter, darunter etwa 300 Mechaniker, an fast 30 Standorten in Kanada, von Prince Edward Island bis British Columbia, beschäftigen.

Die Geschäftsleitung des kombinierten Unternehmens arbeitet gemeinsam an einem Integrationsplan zur Ermöglichung eines reibungslosen Übergangs. Sofern nichts anderes mitgeteilt wird, bleiben die bestehenden Verträge, Dienstleistungen, Bedingungen und Verfahren in den Unternehmen jeweils bestehen.

Über TIP Trailer Services

Gegründet 1968, hat sich der Ausrüstungsdienstleister TIP Trailer Services auf Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern und weitere hochwertige Serviceangebote für Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada spezialisiert. Mit mehr als 120.000 Transportmitteln verfügt das Unternehmen über eine der umfangreichsten und vielfältigsten Miet- und Leasing-Aufliegerflotten in Europa und Kanada. TIP mit Hauptsitz in Amsterdam beschäftigt mehr als 2.700 Mitarbeiter und betreut seine Kunden von 120 Standorten in 18 Ländern Europas und Kanadas. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tipeurope.com

Über Trailer Wizards

Gegründet 1963, ist Trailer Wizards das größte nationale Unternehmen Kanadas für Vermietung, Leasing, Verkauf und Lagerung von Aufliegern sowie entsprechende Ersatzteile. Aktuell verfügt Trailer Wizards über 21 Standorte von Küste zu Küste in Kanada, darunter 14 personell vollständig ausgestattete Kundenbetreuungszentren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://trailerwizards.com

