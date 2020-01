BUSINESS WIRE: Ultimate Risk Solutions und msg global solutions AG bilden strategische Allianz

16.01.2020 - 04:38 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Verknüpfung von Risikomodellierung mit Kernversicherungs- und Rückversicherungssystemen für bessere Entscheidungsfindung

REGENSDORF, Schweiz (BUSINESS WIRE) 16.01.2020

Ultimate Risk Solutions (URS) und msg global solutions melden erfreut die Bildung einer strategischen Allianz, bei der die tiefgreifenden Branchenkenntnisse und Entwicklungsfähigkeiten von msg global mit der fortschrittlichen Risikomanagement-Suite von Ultimate Risk Solutions kombiniert werden, um wirtschaftliches und regulatorisches Kapitalmanagement, Asset-Modellierung, ERM, Rückstellung und Preisoptimierung zu erleichtern. Aufgrund ihrer jeweiligen Kernkompetenzen soll die Partnerschaft beiden Unternehmen Vorteile verschaffen und den Wert beider Firmen durch die Nutzung bestehender Ressourcen, Produkte und Dienstleistungen steigern.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem URS-Team“, erklärte Peter Umscheid, global CEO von msg. „Die Lösungen von URS sind eine folgerichtige Erweiterung unseres Kernangebots an Versicherung und Rückversicherung.“

„Unsere strategische Allianz mit msg veranschaulicht wiederum unser fortgesetztes Engagement für die Bereitstellung der fortschrittlichsten und nutzerfreundlichsten Plattformen für die Finanzrisikomodellierung, die den sich rapide wandelnden Anforderungen von Entscheidungsträgern in Unternehmen gerecht werden“, so Alex Bushel, Gründer und CEO von URS.

Die Partnerschaft erbringt Vorteile für beide Unternehmen und ihre Kunden, indem Risikomodellierung und Kernversicherungs- und Rückversicherungssysteme miteinander verknüpft werden. Dadurch wird die Entscheidungsfindung verbessert und es werden weniger Ressourcen für die Datenentnahme und Dateneingabe benötigt.

Über msg global solutions

msg global solutions ist ein Systemintegrator, Softwareentwicklungspartner und Anbieter von Managed Services mit Fokus auf SAP-Lösungen für Rechnungslegung, Finanzen, Pflichtberichterstellung, Performance-Management und Kundenerfahrung. Das wachstumsstarke Unternehmen betreibt Niederlassungen rund um den Globus und sein Team ist den Kunden behilflich, betriebliche Effizienz zu erzielen und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Unser Knowhow ist zwar in erster Linie im Finanzdienstsektor angesiedelt, aber unsere Lösungen kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz. Wir gehören zu msg, einer unabhängigen, internationalen Unternehmensgruppe mit mehr als 7.500 Mitarbeitern in der ganzen Welt. Diese Unternehmen bieten ein breites Spektrum an kreativer, strategischer Beratung und intelligenten nachhaltigen Dienstleistungen sowie wertsteigernden IT-Lösungen. Weitere Informationen über msg global solutions erhalten Sie unter www.msg-global.com

Über Ultimate Risk Solutions

Ultimate Risk Solutions, LLC entwickelt Softwaretechnologien für Finanzrisikomodellierung. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich URS zu einem führenden Anbieter von dynamischen Finanzanalysen und Risikomodellierungstechnologien für Versicherungen, Rückversicherungen, Rückversicherungsmakler, Beratungsunternehmen und Aufsichtsbehörden entwickelt und betreut einen breit angelegten Kundenstamm weltweit. Risk Explorer™ ist eine Marke von Ultimate Risk Solutions LLC. Weitere Informationen über Ultimate Risk Solutions erhalten Sie unter https://www.ultirisk.com/

Madhuri Kumar (Managing Director, URS)

+1 647-388-8722 / mkumar@ultirisk.com