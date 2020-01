BUSINESS WIRE: Una nuova raccolta di 2,6 milioni di sterline aiuterà RazorSecure a proteggere i sistemi di trasporto passeggeri dai rischi informatici

21.01.2020 - 09:00 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

I finanziamenti provenienti da un consorzio di investitori internazionali – Mainport Innovation Fund II, Wentworth Limited, e Breed Reply – faranno più che raddoppiare le dimensioni del team di RazorSecure e guideranno l'espansione in Europa e negli Stati Uniti

BASINGSTOKE, Inghilterra (BUSINESS WIRE) 21.01.2020

RazorSecure ha raccolto 2,6 milioni di sterline da un consorzio di investitori gestito congiuntamente per sostenere l'espansione internazionale della Società e far crescere l'attività. Il software avanzato di sicurezza informatica di RazorSecure assicura i sistemi di trasporto essenziali dai rischi della criminalità informatica in aumento.

Il consorzio di investimenti comprende: Mainport Innovation Fund II, un importante fondo olandese di capitali di rischio incentrato sul settore dei trasporti; l'investitore della crescita Wentworth Limited; e il più importante investitore europeo in Internet of Things (IoT), Breed Reply.

