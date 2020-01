BUSINESS WIRE: Veeva lancia una nuova applicazione per accelerare i pagamenti a favore dei centri di ricerche cliniche

08.01.2020 - 21:29 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Vault Payments permette agli sponsor e alle organizzazioni di ricerca a contratto (contract research organization, CRO) di creare, tener traccia e registrare automaticamente i pagamenti entro Vault CTMS a garanzia di una maggior accuratezza e visibilità

BARCELLONA, Spagna (BUSINESS WIRE) 08.01.2020

Veeva Systems (NYSE:VEEV) ha lanciato oggi Veeva Vault Payments, una nuova applicazione add-on per Veeva Vault CTMS che gestisce il processo relativo ai pagamenti e ai rimborsi a favore dei centri di ricerche cliniche. Vault Payments automatizza il tracciamento dei pagamenti e fornisce la visibilità finanziaria completa per tutte le Parti collaboranti a progetti di ricerca. Gli sponsor e le CRO potranno ora accelerare i pagamenti ai centri e fornire la piena trasparenza per quanto concerne lo stato e le scadenze dei pagamenti, il tutto entro il loro flusso di lavoro in Vault CTMS.

