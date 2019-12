BUSINESS WIRE: Velodyne Lidar accresce la sicurezza dei conducenti con nuovi prodotti in occasione del CES 2020

30.12.2019 - 16:39 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

Il fattore di forma ridotto e le elevate prestazioni rendono la tecnologia Lidar di Velodyne la scelta ideale per i sistemi avanzati di assistenza al conducente (Advanced Driver Assistance System, ADAS) per proteggere i pedoni, fornire assistenza ai conducenti e salvare vite

SAN JOSE, California (BUSINESS WIRE) 30.12.2019

Velodyne Lidar, Inc. presenterà e terrà delle dimostrazioni della sua nuova e rivoluzionaria tecnologia per sensori lidar in occasione dell'edizione 2020 del CES all’interno del Salone Nord del Centro convegni di Las Vegas, presso lo stand n. 7520. Velodyne illustrerà la propria tecnologia lidar che abilita sofisticati sistemi avanzati di assistenza al conducente (Advanced Driver Assistance System, ADAS) per una guida sicura e la prevenzione di incidenti, il tutto racchiuso in un fattore di forma ridotto.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20191230005233/it/

Velodyne terrà una conferenza stampa presso il proprio stand per annunciare un rivoluzionario sensore lidar che stabilisce un nuovo standard di settore quanto a dimensioni, versatilità e convenienza, un nuovo entusiasmante software ADAS, nuove collaborazioni e relazioni con la clientela martedì, 7 gennaio, alle ore 11.00.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191230005233/it/

Sean Dowdall

Landis Communications Inc. per Velodyne Lidar, Inc.

(415) 286-7121

velodyne@landispr.com