BUSINESS WIRE: Visa raggiunge l’obiettivo di utilizzare elettricità proveniente al 100 percento da fonti rinnovabili

Nell’ambito dell’impegno della società verso la sostenibilità, Visa ha raggiunto il suo obiettivo volto a utilizzare elettricità proveniente al 100 percento da fonti rinnovabili entro il 2020, come il solare e l’eolico.

SAN FRANCISCO 15.01.2020

Visa (NYSE: V) ha annunciato oggi di avere raggiunto il suo obiettivo volto a utilizzare elettricità proveniente al 100 percento da fonti rinnovabili entro il 2020, con ciò riaffermando il suo ruolo di leader in termini di responsabilità e sostenibilità nelle operazioni globali della società, che conta 131 sedi in 76 Paesi e quattro centri di elaborazione.

Nel 2018, quando è stato fissato l’obiettivo di raggiungere il 100 percento di utilizzo di fonti rinnovabili, Visa si è attivata rapidamente presso tutte le strutture globali nel suo portafoglio passando all’utilizzo di un misto di fonti di energia rinnovabile solari ed eoliche.

“Il passaggio sostanziale verso un futuro sostenibile e inclusivo è per Visa una responsabilità e un’opportunità”, afferma Al Kelly, amministratore delegato di of Visa Inc. “Sono orgoglioso degli investimenti compiuti nella nostra infrastruttura che ci hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo in termini di energia rinnovabile.”

