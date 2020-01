BUSINESS WIRE: Wipro riconosciuta Leader nella relazione Reti - Soluzioni e servizi definiti dal software per il Regno Unito e i Paesi nordici

20.01.2020 - 19:04 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

EAST BRUNSWICK, New Jersey e BANGALORE, India (BUSINESS WIRE) 20.01.2020

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna di essere stata riconosciuta Leader nelle relazioni a quadranti di ISG Provider Lens™: Network - Software Defined Solutions and Services (Reti - Soluzioni e servizi definiti dal software) per i Paesi nordici e il Regno Unito. Le relazioni sono state redatte da Avimanyu Basu.

ISG ha riconosciuto Wipro dopo aver valutato le capacità di 153 fornitori in sette quadranti diversi: servizi gestiti WAN; servizi aggiuntivi (non-core) per reti mobili (4G/5G); servizi per la trasformazione di reti SDN (consulenza e implementazione); servizi e apparecchiature per reti SD-WAN (DIY); servizi per la sicurezza delle reti SDN; tecnologie di rete SD (core) e tecnologie di rete SD (da mobile a edge).

Wipro è stato nominato “Leader” nel quadrante dei servizi gestiti per WAN; servizi per la trasformazione di reti SDN (consulenza e implementazione); servizi per la sicurezza delle reti SDN; tecnologie di rete SD (core) e tecnologie di rete SD (da mobile a edge) nella relazione a quadranti ISG Provider Lens™: Network - Software Defined Solutions and Services (Reti - Soluzioni e servizi definiti dal software) per i Paesi nordici.

Nella relazione a quadranti a sé stante di ISG Provider Lens™: Network - Software Defined Solutions and Services per il Regno Unito Wipro è stata riconosciuta come Leader per i servizi gestiti WAN; servizi per la trasformazione di reti SDN (consulenza e implementazione) e servizi per la sicurezza delle reti SDN e come “Stella nascente” per i servizi aggiuntivi (non core) per reti mobili (4G/5G), tecnologie di rete SD (core) e tecnologie di rete SD (da mobile a edge).

Nella relazione a quadranti di ISG Provider Lens™: Network - Software Defined Solutions and Services per i Paesi nordici si sottolinea che l’approccio indipendente da OEM, la flessibilità di implementazione, il modello versatile di coinvolgimento versatile e la forza lavoro competente di Wipro abbinati alla sua presenza globale e al suo ampio portafoglio di proprietà intellettuale e strumenti hanno aiutato la società a fornire ai propri clienti soluzioni IA basate su RPA (Robotic Process Automation) affidabili e olistiche.

