BUSINESS WIRE: Wipro viene riconosciuta da ISG come Leader del settore a livello globale nella categoria dei servizi e delle soluzioni di rete definiti da software

EAST BRUNSWICK, New Jersey, e BANGALORE, India (BUSINESS WIRE) 20.01.2020

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna di essere stato riconosciuto come Leader nella relazione a quadranti di ISG Provider Lens™: Network - Software Defined Solutions and Services Global 2019 a cura di Kenn Walters.

La relazione a quadranti di ISG Provider Lens™ Network – Software Defined Solutions and Services Global 2019 ha valutato le capacità di 153 fornitori in sette quadranti: servizi WAN gestiti; servizi aggiuntivi (non-core) per reti mobili (4G/5G); servizi per la trasformazione di reti SDN (consulenza e implementazione); servizi e apparecchiature per reti SD-WAN (DIY); servizi per la sicurezza delle reti SDN; tecnologie di rete SD (core) e tecnologie di rete SD (da mobile a edge).

