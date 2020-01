BVerfG: Urteilsverkündung zu EZB-Anleihekaufprogramm am 24. März

23.01.2020 - 10:21 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wird am 24. März um 10.00 Uhr sein Urteil zum APP-Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) verkünden. Nach Mitteilung des Gerichts fällt das Urteil auf Grundlage der mündlichen Verhandlungen von Juli 2019. Diese wiederum fanden unter Berücksichtigung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von Dezember 2018 statt, um das die Karlsruher Richter zuvor gebeten hatten. Der EuGH hatte die Staatsanleihekäufe der Zentralbanken des Euroystems, darunter die Bundesbank, für rechtmäßig erklärt.Die Kläger, unter ihnen der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler und der Ökonom Joachim Starbatty, wollen eine Beteiligung der Bundesbank an den Ankäufen verhindern. Das Anleihekaufprogramm APP war Anfang 2019 auf eine Wiederanlage der Tilgungsbeträge fälliger Anleihen reduziert worden.Wegen der Eintrübung von Wachstums- und Inflationsaussichten hatte die EZB jedoch eine unbefristete Wiederaufnahme der Nettokäufe im monatlichen Volumen von 20 Milliarden Euro ab November beschlossen, wogegen im Anschluss einzelne Ratsmitglieder, darunter Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, protestierten.Derzeit haben die Zentralbanken Anleihen aus APP-Käufen für 2.588,9 Milliarden Euro in ihren Büchern, darunter öffentliche Anleihen für 2.108,2 Milliarden Euro. Die Bundesbank hielt Ende Dezember im Rahmen des APP-Programms Bundesanleihen für 527,8 Milliarden Euro.Die Karlsruher Richter haben sich bei anderen Klagen aus Deutschland - gegen das Anleihekaufprogramm OMT (unter Auflagen) und gegen die europäischen Bankenaufsicht - der Sichtweise des EuGH angeschlossen. Dass sie es dieses Mal wieder tun werden, ist nicht absolut sicher, aus Sicht von Beobachtern aber sehr wahrscheinlich.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/rosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.