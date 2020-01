Cancom-Vorstandschef verlässt Unternehmen vorzeitig

08.01.2020 - 19:33 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Bei dem IT-Dienstleister Cancom stehen personelle Veränderungen an der Spitze des Unternehmens an. Wie das im MDAX und TecDax gelistete Unternehmen mitteilte, verlässt Vorstandschef Thomas Volk das Unternehmen vorzeitig zum 31. Januar. Volk habe sich mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich hierauf verständigt. Grund sind laut Mitteilung unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Entwicklung des Unternehmens.Mit Wirkung zum 1. Februar 2020 hat der Aufsichtsrat das bisherige langjährige Vorstandsmitglied Rudolf Hotter als neuen Vorstandsvorsitzenden der Cansom SE berufen. Die dem bisherigen Vorstandschef zugeordneten Aufgaben sollen nach seinem Austritt aus dem Unternehmen bis auf weiteres auf die beiden Vorstände Rudolf Hotter und Thomas Stark verteilt werden.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/err/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.