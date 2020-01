CDU-Außenpolitiker fordert Vermittlung zwischen Iran und USA

03.01.2020 - 15:19 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani mit einem US-Drohnenangriff eine europäische Vermittlungsinitiative gefordert. "Die Europäer müssen an dem Interesse beider Seiten ansetzen", sagte Röttgen der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). "Es muss auf Iran eingewirkt werden, keinen Schritt zu unternehmen, der unvermeidlich zu weiterer Eskalation führt. Die USA muss bewogen werden, sich auf einen gemeinsamen politischen Ansatz zur Konfliktlösung einzulassen." Tatsächlich hätten beide Konfliktparteien kein Interesse an einem Krieg. Nach der Tötung Soleimanis durch einen gezielten US-Angriff hat die oberste Führung in Teheran den USA mit Vergeltung gedroht./cn/DP/nas Quelle: dpa-AFX