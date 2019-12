Ceconomy-Aktie stürzt ab – die Gründe

Der Elektronikhändler Ceconomy will seinen Aktionären in diesem Jahr erneut keine Dividende zahlen. Das Management begründete dies unter anderem mit dem laufenden Sanierungsprogramm sowie anstehenden Investitionen. Bereits im Vorjahr waren die Aktionäre leer ausgegangen. Beim Konzernumbau kommt die Muttergesellschaft der Elektronikmärkte Media Markt und Saturn hingegen voran. Investoren zeigten sich enttäuscht.



Die im SDAX notierte Ceconomy-Stammaktie +4,37% verlor am Mittwoch zeitweise über acht Prozent auf 4,47 Euro. Dabei unterschritt der Wert auch wieder seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (siehe Chart unten).



"Wir haben Grundlagen in Ordnung gebracht und erste Weichen für die Zukunft gestellt. Jetzt gilt es, unseren Strategieprozess erfolgreich abzuschließen und die Strategie umzusetzen", sagte Vorstandchef Bernhard Düttmann am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf. Das angeschlagene Unternehmen verschlankte Prozesse und vereinheitlichte Strukturen, um Kosten zu sparen. In der Verwaltung wurden etwa 600 Stellen abgebaut. Insgesamt will Ceconomy jährlich 110 bis 130 Millionen Euro sparen.

So ist das Unternehmen etwa dabei, sein Sortiments- und Flächenmanagement zu zentralisieren. Hier konnten die Märkte früher häufig eigenständig entscheiden. Auch zielt Ceconomy auf eine zentrale Preisstrategie über alle Kanäle hinweg - ob stationär oder online. Auch das Einkaufsvolumen soll vermehrt gesteuert werden. Hier habe Ceconomy bereits Fortschritte gemacht, erläuterte Ferran Reverter, Chef von der Media-Saturn-Holding. Lag etwa in Deutschland das zentrale Einkaufsvolumen zu Jahresbeginn im einstelligen Prozentbereich, waren es im November bereits 70 Prozent. Zentralisierung sei der "Schlüssel", so Reverter. Sie erlaube eine bessere Kontrolle über Umsätze, Margen und Produktverfügbarkeit.

Die Zentralisierung soll in der Lieferkette vorangetrieben werden. So wurde in Deutschland der Hochlauf einer zentralen Logistikplattform gestartet. Voll arbeitsfähig soll diese 2020 sein. Die Zahl der Produkte in den Läden soll zudem gesenkt werden, um Raum für neue Produktgruppen zu schaffen, etwa bei E-Mobilität oder Smart Home. Zudem baut Ceconomy sein Dienstleistungsgeschäft weiter aus. Eine Aktualisierung des Strategieprogramms will das Management Ende März kommenden Jahres vorstellen.