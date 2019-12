Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Dezember spürbar

30.12.2019 - 15:54 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

CHICAGO (Dow Jones)Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember stärker aufgehellt als erwartet. Der Indikator stieg auf 48,9 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im November stand der Index bei 46,3 Punkte. Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 47,4 Punkte erwartet. Der Frühindikator liegt damit weiter unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten.Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apo/jheEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.