China Aircraft Leasing will 40 Airbus A321neo kaufen

17.01.2020 - 06:35 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

00:35

05:35

Von P.R. VenkatPEKING (Dow Jones)China Aircraft Leasing hat den Kauf von 40 Maschinen des Typs A321neo von Airbus angekündigt. Die Flugzeuge sollen in Etappen bis 2026 ausgeliefert werden, teilte die China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. der Hongkonger Börse mit. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. China Aircraft Leasing betreibt derzeit eine Flotte von 135 Flugzeugen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/sha/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.