China: Konjunkturdaten überraschen zum Jahresende positiv

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Wirtschaft zeigt sachte Anzeichen einer konjunkturellen Stabilisierung. Darauf deuten gleich mehrere am Freitag veröffentlichte Wirtschaftsdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hin. Sie ergänzen das allgemeine Wirtschaftswachstum, das nach Daten vom Freitag im vierten Quartal zum Vorquartal 1,5 Prozent betragen hatte. Das war etwas mehr als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug das Wachstum 6,0 Prozent.Die Industrieproduktion wuchs im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,9 Prozent. Das lag deutlich über den Markterwartungen von 5,9 Prozent und stellt das stärkste Wachstum seit März dar. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im selben Monat um 8,0 Prozent, was ebenfalls etwas mehr als erwartet war. Die Investitionen in Sachanlagen erholten sich etwas, allerdings von sehr niedrigem Niveau aus./bgf/misQuelle: dpa-AFX