CO2-Emissionen auf Rekordtief gesunken - Ökostrom überholt Kohle

07.01.2020 - 11:04 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:04

10:04

BERLIN (Dow Jones)Die Erneuerbaren Energien haben erstmals mehr Strom produziert als Kohle und Kernkraft zusammen, wodurch die Treibhausgasemissionen in Deutschland auf ein Rekordtief sanken. Das geht aus der Jahresauswertung 2019 der Denkfabrik Agora Energiewende hervor. Die Emissionen sanken demnach um mehr als 50 Millionen Tonnen und lagen etwa 35 Prozent unter dem Niveau von 1990.Damit rücke das Ziel Deutschlands, bis 2020 die Emissionen um 40 Prozent zu mindern, überraschend in greifbare Nähe, so der Bericht. In den Sektoren Gebäude und Verkehr stiegen die Emissionen allerdings, auch wegen der vielen SUV-Fahrzeuge. Die Versorgungssicherheit sei durchweg hoch gewesen, so die Auswertung.Braun- und Steinkohle hätten deutlich weniger Strom produziert, während die Erneuerbaren Energien knapp 43 Prozent der Stromnachfrage deckten. Das waren fast fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Laut Agora Energiewende waren die gestiegenen Preise für CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandel ein Hauptgrund. Die Stromerzeugung von Steinkohlekraftwerken brach deshalb um 31 Prozent ein, die von Braunkohlekraftwerken um 22 Prozent. Auch sei der Stromverbrauch in Deutschland mit 569 Terawattstunden der geringste der vergangenen 20 Jahre gewesen. Ursachen hierfür seien sowohl das geringere Wirtschaftswachstum als auch der insgesamt niedrigere Stromverbrauch der energieintensiven Grundstoffindustrie.Dennoch startet die Energiewende mit einer schweren Hypothek in die 2020er-Jahre", erklärte Agora-Direktor Patrick Graichen. "Denn der Ausbau bei der Windenergie ist in den letzten zwei Jahren um über 80 Prozent eingebrochen und somit fast zum Erliegen gekommen." Zudem fehlten der Klimapolitik der Bundesregierung die Ambitionen. Es bestehe sogar die Gefahr, dass bei den Emissionen wieder ein Anstieg erfolge, so Graichen. Wegen der Aussicht auf mögliche Entschädigungen im Rahmen des Kohleausstiegs werde 2020 wohl kein Kohlekraftwerk stillgelegt werden, erwarten die Studienautoren.Link zur Jahresauswertung: agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2019/Jahresauswertung_2019/171_A-EW_Jahresauswertung_2019_WEB.pdfKontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.