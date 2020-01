Commerzbank holt sich Comdirect erfolgreich zurück

Nachdem die Commerzbank mit der geplanten Komplettübernahme ihrer Tochter Comdirect im ersten Anlauf gescheitert war, erreicht sie nun auf anderem Wege die nötige Mehrheit von mehr als 90 Prozent, wie per DGAP-Meldung bekannt gegeben wurde. Die restlichen Comdirect-Aktionäre werden zwangsabgefunden.



Wie die Commerzbank am Freitag in Frankfurt mitteilte, erwirbt sie ein Aktienpaket des institutionellen Investors Petrus Advisers. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die CoBank hält nun mehr als 90 Prozent an ihrer Tochter, womit der Weg für eine Verschmelzung der Comdirect auf die Commerzbank über einen Squeeze-Out frei ist. Comdirect-Aktionäre werden eine Barabfindung für ihre Aktien bekommen, hieß es von Seiten des Konzerns.



Beim ersten Übernahmeversuch hatten nicht genügend Aktionäre ihre Papiere angedient. Commerzbank-Chef Martin Zielke hatte daraufhin bereits angekündigt, einen anderen Weg zu gehen.



Die Aktien der beiden Finanzinstitute reagierten zunächst gegenläufig. Während die Comdirect-Aktie +0,45% vorübergehend auf über 13,50 Euro anstieg notierten Commerzbank-Aktien -1,37% am Vormittag im allgemein abgeschwächten Marktumfeld mit Verlusten von gut einem Prozent. (Mit Material von dpa-AFX)