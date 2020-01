Compugroup Medical kauft italienische H&S Qualità nel Software

08.01.2020 - 13:42 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

07:42

12:42

FRANKFURT (Dow Jones)Compugroup Medical hat in Italien das Unternehmen H&S Qualità nel Software übernommen. Der auf Telemedizin und Überwachung in der Pflege spezialisierte IT-Dienstleister erwirtschaftete 2018 bei einem Umsatz von 2,9 Millionen Euro einen Betriebsgewinn (EBITDA) von 0,8 Millionen Euro, wie das deutsche E-Healthcare-Unternehmen mitteilte.Alle anderen Aktivitäten der Firma aus Piacenza außerhalb von Healthcare seien vor dem Abschluss der Transaktion ausgegliedert worden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der bisherige Eigentümer und das Team bleiben im Unternehmen, wie es weiter hieß.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/rio/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.