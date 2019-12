Compugroup Medical kauft kleinen französischen Softwarehersteller

27.12.2019 - 12:54 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Compugroup Medical SE erwirbt in Frankreich das Unternehmen Epsilog, das im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 14 Millionen und ein EBITDA von 5 Millionen Euro kam. Der vereinbarte Kaufpreis für die Transaktion beträgt 72 Millionen Euro und ist Gegenstand weiterer Anpassungen nach dem Closing, wie das deutsche Softwareunternehmen mitteilte.Das Hauptprodukt von Epsilog ist das Informationssystem Vega für Physiotherapeuten und andere Heilberufe, mit dem die Praxen ihre Verwaltungsarbeiten erledigen können. Aktuell nutzen 44.000 Leistungserbringer im ambulanten Bereich Produkte von Epsilog.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.