Daimler: Dieses "Avatar"-Auto soll die Zukunft sein

Mit großem Aufwand hat der Autobauer Daimler bei der Technik-Messe CES das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. Vorstandschef Ola Källenius präsentierte am Montagabend (Ortszeit) in Las Vegas ein Konzeptfahrzeug, das in Zusammenarbeit mit den Machern des Science-Fiction-Films "Avatar" von Regisseur James Cameron konzipiert wurde.



Der "Vision AVTR" solle Möglichkeiten der Interaktion zwischen Mensch, Maschine und Umwelt aufzeigen - ein Motiv, das auch in dem 2009 erschienenen Film eine wichtige Rolle spielt. "Die Natur ist und bleibt unser bester Lehrer", sagte Källenius, der für Daimlers Zukunftsstrategie den Begriff "nachhaltiger moderner Luxus" zum zentralen Prinzip erhoben hat.



Unter anderem will der Autobauer seine Neuwagenflotte bis 2039 CO2-neutral machen. Wichtig sei vor allem, den Ressourcenverbrauch vom künftigen Wachstum abzukoppeln und nicht weiter steigen zu lassen. "Wir achten die Grenzen unseres Planeten. Aber wir wollen keine neuen Grenzen für die Mobilität", sagte Källenius.

Der aus nachhaltigen Materialien gebaute "Vision AVTR" orientiert sich auch optisch stark an "Pandora", der Welt, in der der Film spielt. Das Fahrzeug ohne Lenkrad soll die "Verschmelzung von Mensch und Maschine" ermöglichen, während das Auto die biometrischen Daten des Fahrers überwacht.



Zugleich ist er als Teil der Mercedes-Elektro-Marke EQ konzipiert. Er wird mit einer sogenannten organischen, also metallfreien Batterie auf der Basis von Wasser betrieben - in der Vorstellung seiner Entwickler jedenfalls. Bis ein solches System in der Praxis als Autoantrieb zum Einsatz kommen kann, dürfte es laut Daimler wohl noch um die 15 Jahre dauern. Am Montagabend war daher auch von einem Blick in eine noch eher weit entfernte Zukunft die Rede.



Die Daimler-Aktie +0,96% zeigte sich am Vormittag erholt bei 49,12 Euro. Damit nimmt sie wieder ihre 200-Tage-Linie ins Visier, die bei 49,31 Euro verläuft und in den vergangenen Wochen mehrfach geschnitten wurde. (Mit Material von dpa-AFX)