Daimler liefert im Dezember mehr Pkw aus

STUTTGART (Dow Jones)Mercedes-Benz Cars hat im Dezember vor allem dank einer weiterhin regen Nachfrage in China und einem Absatzwachstum beim Smart die Verkaufszahlen leicht gesteigert. Der Absatz stieg um 0,1 Prozent auf 217.149 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Im Gesamtjahr betrug der Absatz damit 2,456 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 0,7 Prozent.Die Stammmarke Mercedes alleine brachte es im Berichtsmonat auf 205.968 Einheiten, ein Rückgang um 0,3 Prozent. Von Januar bis Dezember wurden 2,34 Millionen Wagen ausgeliefert (plus 1,3 Prozent).Beim Kleinwagen Smart erhöhte sich der Monatsabsatz um 8,6 Prozent auf 11.181 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn waren es allerdings 9,3 Prozent weniger.Im wichtigen chinesischen Markt verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 52.510 Mercedes-Benz. Das waren 5,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den Monaten Januar bis Dezember ergab sich ein Zuwachs von 6,2 Prozent.Im Heimatmarkt gingen 27.981 Autos mit dem Stern an die Kunden, ein Plus von 1,6 Prozent.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.