Daimler und Geely starten Smart-Joint-Venture offiziell

08.01.2020 - 16:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

10:10

15:10

FRANKFURT (Dow Jones)Für die geplante Fertigung des rein elektrischen Smart-Kleinwagens in China sind jetzt die Voraussetzungen geschaffen. Nach Vorliegen aller behördlichen Genehmigungen haben Daimler und sein chinesischer Großaktionär Geely das im März vereinbarte paritätische Joint Venture Smart Automobile Co Ltd gegründet, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten.Das Unternehmen mit Sitz in der chinesischen Hafenstadt Ningbo soll ab 2022 die nächste Smart-Generation produzieren. Ausgestattet wird die Gesellschaft mit einem Kapital von 5,4 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 700 Millionen Euro. Daimler bringt dabei im wesentlichen die Marke Smart ein. Die Pkw-Tochter Mercedes-Benz wird das Design des Fahrzeugs übernehmen, entwickelt wird es dann aber von Geely.In der Mitteilung heißt es, man wolle die Modellpalette von Smart in das wachstumsstarke B-Segment erweitern und sich damit auf rein elektrische und vernetzte Fahrzeuge der Premiumklasse konzentrieren.CEO des Joint Ventures wird Geely-Manager Tong Xiangbei. Der 49-Jährige hat lange für Ford gearbeitet. In den Aufsichtsrat entsendet Daimler seinen China-Chef Hubertus Troska, Vertriebschefin Britta Seeger und Entwicklungschef Markus Schäfer.Daimler hat mit der Marke Smart nie Geld verdient. Bis zum Start der Produktion in China werden die Smart-Autos der aktuellen Generation weiter in Hambach und bei Renault in Novo Mesto gebaut.Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.comDJG/rio/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.