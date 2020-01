DAVOS/Finanzminister: USA planen derzeit keine EU-Autozölle

21.01.2020 - 10:14 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DAVOS (Dow Jones)US-Finanzminister Steven Mnuchin hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, dass die USA derzeit keine Zölle auf EU-Autoeinfuhren planen, um Sanktionen gegen den Iran durchzusetzen. Allerdings könne US-Präsident Donald Trump jederzeit entscheiden, Zölle auf EU-Autos zu verhängen, fügte Mnuchin bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal hinzu.Italien und Großbritannien würden mit US-Zöllen konfrontiert, wenn sie mit einer Steuer auf digitale Unternehmen wie Google und Facebook fortführen, warnte Mnuchin. Für die USA sei außerdem klar, dass die französische Digitalsteuer eine ungerechte Besteuerung von Umsätzen sei.Die USA hofften, dass Großbritannien und Italien ihre Steuern aussetzen werden. "Wenn nicht, werden sie sich mit den Zöllen von Präsident Trump konfrontiert sehen. Wir werden Gespräche mit ihnen führen", sagte Mnuchin.Nach dem "Phase-Eins"-Handelsabkommen mit China sei nicht gesagt, dass die nächste Phase des China-Deals unbedingt ein "Big Bang" werde, der alle bestehenden Zölle beseitigt, erklärte Mnuchin zudem. Die USA könnten Schritt für Schritt vorgehen und einige Zölle abschaffen.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apo/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.