DAVOS/Trump bekräftigt Drohung mit Autozöllen gegenüber EU

Von Andrew RestucciaDAVOS (Dow Jones)US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung, Importzölle auf Autos aus Europa zu verhängen, wiederholt. "Sie wissen, dass ich Zölle verhängen kann, wenn sie keinen Deal machen, der ein fairer Deal ist", sagte Trump im Interview mit dem Wall Street Journal am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.Trump sagte nicht, welche Frist er den Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union gibt. "Sie wissen, was die Deadline ist", sagte er. Er fügte hinzu, er werde die Deadline bald öffentlich nennen.Die Trump-Regierung hatte eine vorherige Frist für Autozölle bis zum 13. November vergangenen Jahres verstreichen lassen.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/mgo/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.