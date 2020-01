02.01.2020 - 10:30 | Quelle: UBS | Lesedauer etwa 8 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DAX – 13.050 Punkte im Fokus Rückblick: Der DAX bewegt sich weiterhin seitwärts und pendelt seit Anfang November weitgehend in einer Spanne zwischen etwa 13.050 und 13.350 Punkten. Abwärtskorrekturen wurden von den Bullen in der Extension spätestens im Bereich des 50er-EMA (blaue Linie im Chart) aufgefangen, der als Signalmarke für den kurzfristigen Kursverlauf dient. Solange der DAX über dem 50er-EMA bei aktuell 13.045 Punkten verläuft, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Bei Notierungen unter dem 50er-EMA würde sich die Lage eintrüben und weitere Abwärtsdynamik zu erwarten sein. Der DAX ging am Montag bei 13.249 Punkten aus dem Handel, sackte außerbörslich aber noch kräftig bis 13.120 Punkte ab. Die Lage im DAX kippt langsam. Ausblick: Der DAX könnte sich nach dem kräftigen Kursanstieg der Vormonate mit der langen Seitwärtsphase in einer großen Umkehrformation befinden. Auch mit Hinblick auf den Monatschart, wo der DAX zuvor mit dem Verlaufshoch bei 13.425 Punkten am Fibonacci-Fächer (blaue steigende Linien im Chart) nach unten abgeprallt ist. Die Short-Szenarien: Der Index fällt unter die Signalmarke von 13.045/13.050 Punkten und durchbricht den 50er-EMA nach unten. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Kursrückgang zur psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten sowie zur nächsten großen Unterstützung bei 12.800 Punkten zu rechnen. Unter 12.800 Punkten dürfte der DAX das nächste offene Gap bei 12.495 Punkten anlaufen. Geht es noch tiefer dürften die Bären Kurs auf das tiefe offene Gap bei 12.202 Punkten nehmen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich über dem 50er-EMA halten und in der Folge Kurs auf das Verlaufshoch vom 16. Dezember bei 13.425 Punkten nehmen. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, dürfte das Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten angelaufen werden. DAX – 6-Monats-Chart Stand 02.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-Chart Stand 02.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UY84U2 12.597,50 20,00 6,63 EUR UY8DCV 11.932,24 9,99 13,27 EUR WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UW78N1 14.280,72 12,64 10,47 EUR UY2HXP 13.819,79 22,31 5,93 EUR *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.01.2020, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz DAX™ 13.249,01 -0,66 % EURO STOXX 50™ 3.745,15 -0,09 % S&P 500™ 3.230,78 0,29 % Nikkei™ 23.624,00 0,90 % EUR/USD 1,12056 -0,08 % Crude Öl 67,058 -0,31 % Gold 1.520,07 -0,17 % Stand 02.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

