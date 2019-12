27.12.2019 - 11:02 | Quelle: UBS | Lesedauer etwa 8 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DAX – Hochlauf bis 13.450 Punkte? Rückblick: Der DAX bewegt sich seit Anfang November seitwärts, weitgehend in einer Spanne zwischen 13.140 und 13.350 Punkten. Abwärtskorrekturen liefen in der Extension spätestens am 50er-EMA aus, der als wichtige Unterstützung und Signalmarke für den weiteren kurzfristigen Verlauf dient. Bei Notierungen über dem 50er-EMA ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, unterhalb des 50er-EMA dürfte sich kurzfristig weitere Abwärtsdynamik entwickeln. Am 23. Dezember, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, ging der DAX bei 13.300 Punkten aus dem Handel und damit genau im Bereich der nächsten Widerstandszone zwischen 13.300/13.350 Punkten. Ausblick: Der DAX befindet sich mittelfristig in einer Seitwärtsbewegung, kurzfristig aber in einem Aufwärtstrend. Zu beachten ist für den weiteren Verlauf besonders der Monatschart mit dem langfristigen Fibonacci-Fächer. Dessen obere Begrenzung befindet sich aktuell im Bereich von 13.500 Punkten. Hier könnte die Aufwärtsbewegung im DAX möglicherweise auslaufen. Die Long-Szenarien: Der DAX befindet sich kurzfristig im Aufwärtstrend und kann den Widerstandsbereich um 13.300/13.350 Punkte überwinden. In der Folge wäre mit einem Hochlauf bis zum Widerstand bei 13.400/13.450 Punkten zu rechnen. Über 13.450 Punkte würde sich der Fibonacci-Fächer bei 13.500 Punkten dem DAX in den Weg stellen. Erst darüber wäre der Weg bis zum Allzeithoch bei 13.596 Punkten frei. Die Short-Szenarien: Der DAX dreht im Widerstandsbereich von 13.300/13.350 Punkten wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf die Unterstützungszone bei 13.140 Punkten. Geht es tiefer, würde erneut der 50er-EMA bei aktuell 13.025 Punkten angelaufen werden. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für den DAX deutlich eintrüben und ein Kursrutsch bis 12.800 Punkte zu erwarten sein. DAX – 6-Monats-Chart Stand 27.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-Chart Stand 27.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UY9W7U 11.996,75 10,21 13,02 EUR UY93HD 12.383,05 14,50 9,17 EUR WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UW8ZT7 14.589,34 10,06 13,18 EUR UY24CU 14.203,19 14,22 9,33 EUR *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.12.2019, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz DAX™ 13.300,98 -0,13 % EURO STOXX 50™ 3.774,39 -0,06 % S&P 500™ 3.245,80 0,18 % Nikkei™ 23.862,00 -0,44 % EUR/USD 1,1119 0,20 % Crude Öl 67,83 2,78 % Gold 1.509,63 1,93 % Stand 27.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

